Eestis on visiidil Euroopa Parlamendi esimene asepresident Roberta Metsola

Kohtumisel riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuriga on kavas arutada parlamendi töö üle Covid-19 kriisi ajal, samuti õigusriigi olukorda Poolas ja Ungaris.

Riigikogus on Metsolal kohtumine Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimehe Riina Sikkuti, riigikaitsekomisjoni esimehe Enn Eesmaa ja väliskomisjoni aseesimehe Mihhail Lotmaniga. Nendega on kõne all ennekõike Euroopa tuleviku konverentsi, Valgevene hübriidrünnakut ja ebaseaduslikku migratsiooni puudutavad teemad.