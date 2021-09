Õiguskantsler: nõusolekut tuleb küsida iga vaktsineerimise jaoks

Õiguskantslerilt on palju küsitud lapse vaktsineerimise kohta koolis. Soovitakse infot vaktsineerimiseks nõusoleku andmise vormi kohta, aga ka selgitusi, kas koolid on lastele vaktsineerimise vajalikkusest ning kehtivatest piirangutest teavitades käitunud õigesti.

Vanemalt tuleb nõusolekut küsida iga vaktsineerimise jaoks. «See tähendab, et kui vanem on andnud nõusoleku lapse vaktsineerimiseks näiteks difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu, ei saa eeldada, et nõusolek kehtib ka Covid-19 vastu vaktsineerimiseks,» kinnitas õiguskantsler Ülle Madise.