Tallinna opositsioon esitas abilinnapeale umbusaldusavalduse

Umbusaldusavalduse andis üle Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal. «See, et linnavalitsuse liikmele on esitatud kahtlustus valeütluste andmises asjas, mis puudutab ainuvõimu huvisid, oleks võinud kaasa tuua olukorra, kus Keskerakond toob oma abilinnapa tule alt välja,» rääkis Michal volikogus.

«Ootasime mitu nädalat, et Keskerakond tooks abilinnapea tule alt välja ja märkaks probleemi. Valeütluste kahtlus on orgaaniliselt seotud ainuvõimu tuumikuga. Nii ei jää meile muud võimalust rahvaesindajatena, kui anda signaal, et linnakodanikud väärivad paremat,» ütles Michal.

Tema sõnul poleks proukratuurilt kahtlustuse saanud Võrk pidanud tegema midagi muud, kui lihtsalt asjade selgumiseni peatama enda volitused linnavalitsuse liikmena. «Seda kahjuks ei juhtunud ja meie sõnum rahvaesindajatena ja nelja erakonna esindajatena on, et see ei ole business as usual. See ei ole aktsepteeritav. Ma olen kuulnud linnapead ütlemas, et korruptsioonivastane võitlus on tema südameasi. See on üks koht, kus seda võiks näidata. Ma tean juristina, et inimene on süütu niikaua, kui kohus otsustab teisiti. Ehk kahtlusest ei pruugi saada süüdistust. Me arvestame seda kõike, aga kuna selle kahe nädala jooksul mingit mudatust ei toimunud, siis ei jäänud meil muud üle, kui Võrku umbusaldada,» ütles Michal umbusaldusavaldust üle andes.

Volikogu esimees Tiit Terik ütles, tõenäoliselt arutab volikogu Võrgu umbusaldamist 30. septembril kell 9.

Umbusaldusavalduse tekst:

Eelnõule alla kirjutanud Tallinna Linnavolikogu liikmed ei pea kohaseks Eha Võrgu jätkamist Tallinna abilinnapeana ning avaldavad talle umbusaldust pidevate korruptsiooniprobleemide kordumise eest ainuvõimul oleva Keskerakonna juhtimisel.

Juhtimisprobleemid, linnavara vilets valvamine, kaotsiminek ja süsteemne läbipõimumine Tallinna ainuvõimu puhul on reaalsus. Oleme selle eest eelmisele linnapeale nelja erakonna poolt umbusaldust avaldanud. Toona andsime signaali, et Tallinna asjaajamine on vigane ning vanaviisi jätkata enam ei saa.

Toonasele Tallinna linnapeale süsteemsete juhtimisprobleemide eest esitatud umbusaldusest möödub varsti üle kolme aasta. Kahjuks annavad regulaarsusega ilmuvad korduvad sündmused alust arvata, et eelviidatud probleemid linna juhtimises ei ole kuhugi kadunud.

üüd on avalikkuse ette on jõudnud taaskordne võimalik korruptsioonijuhtum, kuhu on mässitud Keskerakond ja Tallinna linnavalitsus. Prokuratuur on selles esitanud Tallinna abilinnapea Eha Võrgule kahtlustuse selles, et ta on andnud Keskerakonnale tehtud annetuse kriminaaluurimises teadvalt valeütlusi.

Tõsi, Eha Võrgu suhtes algatatud kriminaaluurimine on alles algusjärgus ning kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Leiame, et kuni täpsemate asjaolude selgumiseni peaks Eha Võrk Tallinna linnavalitsuse liikmena tegevuse peatama.

Rõhutame, et tegemist ei ole vaid Eha Võrgu personaalküsimusega, pigem korduva ja süsteemse probleemiga Tallinna juhtimises ehk retsidiivsusega probleemidega korduvusel. Rahastamisjuhtum, milles kahtlused külvatud ning mille kohta päritud on samuti ainuvõimuga tugevalt seotud, ning kahtlused on ootustest Tallinna linnavalitsuse soosingule.

See käik indikeerib korduvat probleemi – Tallinna maksumaksja vara ning mandaat aetakse tihti sassi ainuvõimu kasudega. Eha Võrgu kabineti pole politseil esimene kord läbi vaadata, sama juhtus hiljuti ka linnapea kabinetis, kahtluses, mis puudutas Keskerakonna võtmeisikuid ja loodetavat linnavalitsuse soosingut vastuteenena.

Lootsime, et linnavalitsus on varasematest juhtumitest õppinud ning kahtlustuse saanud abilinnapea jääb kuni täpsemate asjaolude selgumiseni tööst kõrvale. Andsime selleks võimaluse, oodates enne umbusalduse esitamist. Tänaseks seda paraku juhtunud ei ole. Seetõttu oleme sunnitud avaldama abilinnapea Eha Võrgule umbusaldust, et anda põhimõtteline sõnum – ainuvõim pole osa lahendusest, vaid probleem Tallinna linnakodanike vara kaitsel.