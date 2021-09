Seda ei juhtu just sageli, et loomaomanik soovib lemmiku taevastele radadele siirdumise järel jäädvustada tolle skulptuurina. Ent täpselt nii juhtus Lääne-Virumaal, kus ühe Haljala kandi talu õuel seisab nüüd toeka maakivi otsas koheva karvaga kass Nurru pronksist kuju. «Vana inimene läheb juba natukene härdaks,» muheles kassi kuju valmistada lasknud taluperemees Peeter küsimusele, miks ta just skulptuuri kasuks otsustas.