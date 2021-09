Luise tänav on reedest trasside ehituse tõttu suletud

«Tänava sulgemine on vajalik seoses Luise tänava soojustrassi ja veetorustiku välja ehitamisega. Luise tänava elanikud pääsevad autoga oma kodu hoovi ja jalakäijate liikumine jääb avatuks,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. «Palume järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja arvestada, et piirangute tõttu tuleb varuda rohkem aega.»

Nädalavahetusel on Luise tänava täissulgemise ajal võimalikud ümbersõidud ühelt poolt Toompuiestee ja Tehnika tänava kaudu ning teiselt poolt Endla tänava bussiraja kaudu. See tähendab, et kuni Luise tänav on suletud, pääseb kesklinnast Haabersti poole, pöörates Kaarli puiesteelt paremale Toompuiesteele ja sealt vasakule Tehnika tänavale ja edasi Paldiski maanteele. Kesklinnast saab sõita Kristiine ja Mustamäe poole, pöörates Kaarli puiesteelt Endla tänava kesklinnast väljuva suuna bussirajale, mis on ajutiselt avatud ka muudele sõidukitele.