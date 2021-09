USA erisaadik Haitis astus tagasi

Erisaadik kirjeldas Haitit kohana, kus USA diplomaadid on piiratud ühenduste ja võimalustega igapäevaelu kontrollivate relvastatud jõukude tõttu.

«Haiti elanikud, kes elavad ülimas vaesuses ja on terrori pantvangis, ei saa lihtsalt toetada tuhandeid Ühendriikidest tagasisaadetud sisserändajaid, kellel puuduvad toit, peavari ja raha, ilma täiendava inimliku tragöödiata,» rääkis Foote.

Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador ärgitas kolmapäeval Ühendriike kiiretele tegudele, et lahendada mõlemat riiki mõjutava rändekriisi põhjused.

USA võimud on alustanud haitilaste repatrieerimist Texase piirilinnast Del Riost. ÜRO on hoiatanud, et repatrieerimine võib seada ohtu asüüli otsivad inimesed.