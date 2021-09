Põltsamaa kool tegi oma distantsõppe kogemuse põhjal ministrile kaheksa ettepanekut

«Distantsõppe eesmärk oli katkestada tekkinud nakkusahelad. Seoses sellega sattus kool ühe suure segaduse keskele, mis väljendus selles, et lapsevanematel oli teadmine, et sel õppeaastal distantsõpet ei tule. Üldsusele jäi arusaamatuks, kes otsustab distantsõppele mineku üle ja millistel juhtudel seda üldse teha võib,» kirjutas ministeeriumile Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula.

Nüüd on aga koolil oma kogemusest mõned ettepanekud, mis aitaksid hoida koole avatuna ehk kontaktõppel.

Esimesena pakutakse ministeeriumile välja, et lihtsustatud eneseisolatsiooni tingimused oleksid olenemata vanusest ühesugused. «See tähendab, et lihtsustatud eneseisolatsiooni jaoks on Covid-19 viiruse lähikontaktsuse korral vajalik olenemata õpilase vanusest esimesel võimalusel teha kiirtest ja 72 tunni möödudes PCR-test. Testimisest keeldujale kehtivad tavapärased eneseisolatsiooni reeglid ja õpilane ei saa sellel ajal jätkata haridusasutuses käimist,» põhjendas direktor.

Teiseks soovitakse, et terviseameti robotkõnes oleks välja jäetud lause, kus lähikontaktse lapse vanemale öeldakse, et laps võib haridusasutuses käimist jätkata ilma täiendava testimiseta. «Selle teadmise valguses ei anna lapsevanemad kahjuks nõusolekut oma lapse testimiseks, ent võrreldes varasemaga on praegu alla 12-aastaste õpilaste testimine lapsevanema nõusolekul lubatud,» põhjendas kool.

Kolmandaks palutakse muuta haridusasutustele mõeldud juhistes punkti, kus on öeldud, et alla 12-aastased lapsed võivad lähikontaktsuse korral jätkata haridusasutuses käimist ega pea testi tegema.

Neljandaks, et testimiseks väljatöötatud nõusolekulehed vaktsineerimiseks ja testimiseks oleksid eraldi ning mõeldud ka alla 12-aastaste õpilaste vanematele.

Viiendaks soovitakse, et lapsevanemate nõusolekulehed testimiseks oleksid mõeldud terveks õppeaastaks ning see oleks ka lehel kirjas. Seda seetõttu, et lapsevanemaid ei ole võimalik kiiresti kätte saada.

«Palume kõik Covid-19 viiruse juhtumitega seonduva dokumentatsiooni, teavitamise, nõusolekute küsimise ja testimise korraldamise suunata koolitervishoiuteenuse osutajale,» oli kuues ettepanek.

Selle ettepaneku juures kirjeldas kool seda, kuidas neil oli tohutu koorem peal. «Saame oma kogemusest öelda, et sellega ei tegele koolitervishoiuteenuse osutaja. Nimekirju paneb kokku ja edastab kool. Samuti organiseerib kool esimesel võimalusel kiirtestimise, kus siis testijaks on kooliõde, aga kõik muu sellega seonduv (nõusolekulehed, õpilaste nimekirjad, kontroll testil käimise/mitte käimise üle jne) on kooli teha ning kool tellib ka PCR testimise vajalikule arvule õpilastele,» selgitas kool.

Lisaks soovivad ka lapsevanemad juhtumist ning vajalikust kiirtestimisest teada saada. Ka seda infot vahendab neile kool. «Põltsamaa Ühisgümnaasiumis oli ka päevi, kus tuli kümme teadet Covid-19 viirusesse nakatunud õpilastest. Sellest tulenevalt peame kooli poolt ka seda eelinfo jagamist järgmise hommiku kiirtestimise kohta ise tegema, sest soovime, et kiirtestimist mitte lubavad lapsevanemad ei saadaks oma lähikontaktseid lapsi järgmisel hommikul kooli,» märkis kool.

Seega leiab kool, et kui kogu koroonaviiruse juhtumikorraldus on kooliõel, siis saab terviseamet juhtumist koos õpilase nimega teavitada kooliõde, kellel on lubatud teada ka õpilaste terviseandmeid.

Seitsmendaks soovitas kool, et testid nii õpetajatele kui ka õpilastele hangiks omavalitsus. «Praegu otsivad koolid ise infot testide hankimise kohta. On segane, kes teste ostab ja kes nende eest tasub, millised on piirmäärad. Testide hankimisel tuleks arvestada õpilaste vanuse ja eripäraga,» selgitas kool.

Kaheksandaks pakkus kool välja saata ühel ja samal päeval selgunud koroonapositiivsed õpilased ühe terviseameti spetsialisti haldusesse. «Parim lahendus oleks see, kui ühe kooli nakatunutega tegeleks üks spetsialist, kellel on ülevaade kogu olukorrast,» selgitati kirjas.