«Ettekanne, mida tegi Rootsi ülikooli esindaja, polnud hetkel küll veel lõppkokkuvõte, aga oli näha, et tööd on tehtud professionaalselt,» sedastas Estonia omaste esindaja Raivo Hellerma.

Ta lisas, et kokkusaamisel käidi samuti kiirelt läbi projekti hetkeseisu puudutavad teemad. «Nüüd on lõpuks [järgmiste uuringute läbiviimiseks vajalike] hangetega saadud liikuma ja leping on sõlmitud ka Eesti Energiaga, kes aitab Ohutusjuurdluse Keskusel neid hankeid teha,» märkis Hellerma. «On mingid asjad, mis on vaja selgelt ära teha veel enne põhiuuringu alustamist.»