ERR ja telekomid pole jõudnud ETV kanalite edastustasus kokkuleppele

Et taolist ummikseisu vältida, asus ERR hanketoimetuse juhi Toomas Luhatsi sõnul läbirääkimisi pidama juba ligi kaks aastat tagasi. Ometi pole see soovitud tulemuseni viinud. «Soovisime leida kõiki osapooli rahuldava lahenduse, mis arvestaks kümne aasta jooksul toimunud muutustega teletootmise sisendhindades, kuid eeskätt ka autoritasude loomulikus kasvus. Seejuures lähtusime ennekõike sellest, et meie kõige olulisem partner – Eesti televaataja – ei peaks vahendajate, nagu Telia ja Elisa on - erinevate huvide tõttu kuidagi kannatama,» lausus Luhats.

Luhatsi sõnul on fakt, et operaatorid on möödunud 10 aasta vältel tõstnud hindu oma klientidele mitte sentides, vaid eurodes. Samal ajal on edastustasud jäänud sisuliselt samaks ning kõige vaadatavama ETV kanali eest on makstud 2,6 senti kliendi kohta kuus. Sama hinda makstakse ka ETV2, ETV+ ning internetis ja järelvaatamise teenuse eest. Kokku teeb see 13 senti kliendi kohta kuus.