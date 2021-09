Maakohus peab Pärna, Uibo ja Kruuda süüasja arutama täismahus

Ringkonnakohus leidis, et menetlust ei saa jätkata enne 14. oktoobrit 2014 aset leidnud tegevustes, sest need on praeguseks aegunud, kuid riigikohus tühistas selles osas ringkonnakohtu määruse.

Süüdistuse kohaselt kahjustasid pankrotistunud OÜ UP Varud juhatuse liikmeks olnud Pärn ja Uibo teadvalt ja loovutasid firma vara, võtsid põhjendamatuid kohustusi ja andsid soodustusi ning Kruuda aitas UP Varude juhatuse liikmete äriühingut kahjustavale tegevusele kaasa.

UP Varud asutati selleks, et osta aktsiaseltsile Tere kokku toorpiima. Tere tasus ostetud piima eest UP Varudele, aga juba 2013. aasta lõpus tekkisid UP Varudel raskused piimamüüjatele õigeaegse maksmisega ja 2015. aasta suvel muutus firma maksejõuetuks. Võlgu jäädi piima müünud tulundusühistutele üle 2,1 miljoni euro.