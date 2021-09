Euroopa andis põhimõttelise heakskiidu Tallinna Haiglale

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) sõnas, et Tallinna Haigla ehk Põhja-Eesti meditsiinilinnaku rajamine on tervisevaldkonna selle sajandi olulisim projekt, millest on räägitud aastakümneid ning mis on Eestile möödapääsmatult vajalik. Tema sõnul arvestab uue haigla kavand täiel määral tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid ja võimaldab paremini kasutada piiratud meditsiinipersonali.