Eile pärastlõunal Estonia vraki autotekile saadetud allveeroboti kaamera jäädvustas, et alumiste tekkide juurde viivatest ustest kaks on terved ja kinni. Ekspeditsiooni eestvedaja Margus Kurmi sõnul on see oluline leid, kuna ametlikes raportites on arvestatud eeldusega, et uksed purunesid veesurve tõttu.