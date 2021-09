Patarei merekindluse tegevjuht: kehv energia tuleb alati aruteluks

«Huvi büroopindade vastu on juba praegu kõrge, oleme teinud esimesed üürikokkulepped, mis annavad võimaluse arvestada rentnike soovidega ehituse varases staadiumis,» sõnas Patarei merekindluse tegevjuht Urmas Sildnik. Huvilistest on tema sõnul veel vara täpsemalt rääkida, kuid eriti oodatakse ürituskorraldajaid.

Kuidas suhtuvad potentsiaalsed rentnikud aga Patarei hämarasse minevikku? «Loomulikult see tuleb alati aruteluks, aga oleme jõudnud sinna, kus takistusi pole,» kinnitas Sildnik ja lisas, et mingil määral on see hirmutav kõigi jaoks. «Täna on selle hoonega nii palju tegeletud, et see ei ole nüüd tõepoolest takistus,» usub ta.

Oodatakse ehitusluba

Hoonetekompleksi arendaja US Real Estate esitas Tallinna linnaplaneerimise ametile ehitusloa taotluse ja Sildniku sõnul on see koostatud võimalikult põhjalikult ja detailselt. «Kõik sõltub linnast, kas nad leiavad arutelukohti või ei. Me ise oleme planeerinud, et me ikkagi järgmise aasta kevadel saaks ehitusloa kätte,» nentis ta ja lisas, et tegu on arendajate jaoks olulise vahepeatusega.

US Real Estate OÜ ehitusdirektori Tarmo Pohlaku sõnul on kindluse renoveerimine nii ehitustehniliselt kui ka korralduslikult väga keeruline ettevõtmine, kuna muinsuskaitse all olevate hoonete mahukale renoveerimisele lisaks tuleb vanu hoonemahte austavalt paigutada kompleksi ka käesoleva sajandi arhitektuurne kihistus. «Meie soov on taastada merekindluse algne õhustik ja planeering,» sõnas ta.

US Real Estate asus projekteerima ka Patarei merekindluse ja Lennusadama vahel oleva kinnistu hoonestust, kuhu tulevad bürood, korterid, toidupood ja esmatarbeteenuseid pakkuvad ettevõtted ning kahele maa-alusele korrusele kogu kompleksi toetav parkimisala. Kava kohaselt valmivad ka need hooned 2026. aastaks.