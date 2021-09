Postimehe käsutuses on Ohutusjuurdluse Keskuse (OJK) suvel filmitud videokaadrid, kust on näha Estonia kerelt leitud kahe vigastuse iseloom ja tõsidus väga detailselt. Jätkuvalt on vastuseta küsimus, kuidas kõnealused vigastused Estoniale tekkisid. Lisaks saab aimu, milline olukord valitseb vraki autotekil. Neid kaadreid pole OJK senini avaldanud.