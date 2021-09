SA Mare Liberumi ekspeditsioon: allveerobot sisenes Estonia autotekile

„Meie hinnangul on see oluline avastus,“ ütles Mare Liberumi juht, ekspeditsiooni eestvedaja Margus Kurm. „Meil õnnestus üles filmida autoteki paremas pardas kaks ust, mida mööda said inimesed ülemistele ja alumistele tekkidele liikuda. Selgus, et need on terved ja kinni,» tõdes Kurm.

Ekspeditsiooni eestvedaja selgitas, et enne uurimisreisi algust püstitasid nad seitse suurt küsimust, millele loodetakse vastus saada. „Üks küsimus oli, et kuidas täitusid laeva erinevad osad veega ehk kuidas pääses vesi autoteki all olevatele tekkidele. Varasemad uuringud on eeldanud, et autotekil olevad uksed purunesid veesurve tõttu ja sealt pääses vesi alumistele tekkidele. Kui nüüd selgub, et uksed on siiski terved, pidi vesi autoteki alla voolama kuskilt mujalt,“ põhjendas Kurm leiu olulisust. Kõiki autoteki kesk-sektsioonis asuvaid uksi ei õnnestunud neil uurida, kuna autovrakid takistavad ligipääsu.

Küsimusele peale, missugune on avastuse mõju ekspeditsiooni edasistele uurimistöödele, vastas Kurm, et tulevased ekspertuuringud ei saa enam lihtsalt eeldada, et autoteki kesk-sektsiooni uksed purunesid. „Arvutusi ja simulatsioone tuleb nüüd teha ka eeldusega, et uksed on terved,“ märkis ta.

Avalikult teadaoleva informatsiooni põhjal on Mare Liberumi ekspeditsioon esimene, mille käigus allveerobot Estonia vraki autotekile nii sügavale sisenes ning seda nii põhjalikult uuris ja filmis. Robot liikus mööda autotekki umbes 50 meetri sügavusele. Täna hommikul said allveeuuringud väikese tagasilöögi, kui robot jäi paarikümneks minutiks kinni, kuna selle propellerid takerdusid kilekotti. „Kuna autoteki uurimine on ohtlik ja nähtavus väga halb, siis ilmselt me sinna rohkem ei lähe,“ selgitas Kurm.

Mare Liberumi ekspeditsioon uurimislaeval RS SENTINEL alustas Estonia hukupaigas uuringutega eelmise nädala kolmapäeval. Kuue päeva jooksul on vrakki ja selle ümbrust uuritud mitmikkiirsonariga ja allveerobotiga. Eile sukeldusid vee alla ka tuukrid, kuid pidid halva nähtavuse tõttu operatsiooni katkestama. Lisaks teevad allveerobotid vrakist tuhandeid ülesvõtteid, et modelleerida sellest fotogrammeetria tehnoloogia abil detailne 3D kujutis.

Mare Liberumi korraldatud uurimisreisil osaleb kokku 43 inimest, kellest 18 on laevameeskonna liikmed ja kuus meedia esindajat. Ülejäänud on seotud allveetööde planeerimise ja teostamisega. Laeval on erinevad sonarid, kaks allveeroboti meeskonda ja neli tuukrit koos vajaliku uurimis- ja salvestamistehnikaga. Samuti on olemas vajalik tugitehnika, nagu kraana, airlift lahtise pinnase eemaldamiseks ja erinevad mõõteseadmed.

Ekspeditsioon viiakse läbi Malta lipu all sõitva laevaga RS SENTINEL, mis kuulub Saksamaa firmale RS OFFSHORE, mille juht ja omanik on Kurt Rohde. RS SENTINEL on spetsiaalselt veealusteks töödeks ja sukeldumisoperatsioonideks kohandatud laev, mis sai tänapäevase varustuse ja tehnika põhjaliku ümberehituse käigus 2010. aastal.

Uurimisprojekti käigus kogutud materjale hakkab uurima dr Andrzej Jasionowski, kelle Singapuri ettevõte SophusQuorum Pte. Ltd. on spetsialiseerunud mereõnnetuste alastele ekspertiisidele. Jasionowski on ka varem Estonia teemadega kokku puutunud, kuuludes aastatel 2005-2008 tegutsenud teaduskonsortsiumisse SSPA, mis tegi Rootsi valitsuse tellimusel Estonia kohta erinevaid uuringuid. Teaduslik analüüs peaks valmima tuleva aasta kevadeks.

Sihtasutuse tegevust ja uurimisprojekti rahastatakse annetustest ja meediaõiguste müügist. Eestis on suurimaks toetajaks Postimees Grupp, kuhu kuuluvad teiste hulgas meediakanalid Postimees, Kanal 2, BNS ja Kuku raadio.

SA Mare Liberum on tänavu juulis omaste initsiatiivil asutatud sihtasutus, mille juhataja on Margus Kurm. Nõukokku kuuluvad Piret Kergandberg, Raivo Hellerma ja Carl Eric Laantee Reintamm.

Ekspeditsiooni käigus kogutud info ning pildi- ja videomaterjal avaldatakse jooksvalt SA Mare Liberum kodulehel: www.mare-liberum.ee