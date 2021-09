OJK otsib Estoniast filmitud kaadrite lekitajat

Rene Arikase sõnul proovitakse kõigepealt välja selgitada, kuidas ja kelle abil sai videomaterjal lekkida. «Me uurime, kust kohast on liikuma läinud need videofailid, mida praegu Postimees ja Rootsi Raadio avaldasid,» ütles Arikas.

Juhul, kui lekitaja leitakse, võib OJK esitada ametliku kuriteoteate. «Kui meil on täpsem informatsioon olemas, siis me teeme otsuse selle kuriteoteate esitamise kohta,» sõnas Arikas ja lisas, et praegu neil veel kahtlusaluseid ei ole.