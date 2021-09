Ajalooline saavutus! Eesti jõudis Bocuse d`Oril seitsmendale kohale

See on Eesti kokale seni kõrgeim koht Prantsuse kokanduslegendi Paul Bocuse'i üle kolme aastakümne tagasi käimalükatud üleilmse kokkade konkursi finaalis. Kõik varasematel finaalvõistlustel osalenud Eesti kokad on jõudnud paarikümne osaleja arvestuses teise kümne etteotsa, mis on samuti maailma arvestuses kõrge koht. Tänavune kuldmedal läks Prantsuse kokale Davy Tissot'le, teiseks tuli Taani kokk Ronny Vexoe, kolmandaks Norra esindaja Christian Andre Pettersen.