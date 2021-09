Advokaat: PPA ei täida tahtlikult ja teadlikult seadust

«Minu hinnangul teostas keskkriminaalpolitsei 2018. aastal minu suhtes ilma kohtu loata ebaseadusliku jälitustegevust. Asjaolude selgitamiseks tegin PPA-le teabenõude, millal üks isik keskkriminaalpolitseid külastas. PPA teabe väljastamisest keeldus. See kinnitas minu kahtlusi, et tegutsetigi ebaseaduslikult, sest vastasel juhul puudunuks põhjus teabe andmisest keelduda,» selgitas Särgava BNS-ile.

Politsei ei saanud kogu infot avaldada

Tema sõnul on see ilmekas näide, et kuigi politsei teeb seaduste täitmise üle järelevalvet, siis politsei ise täidab seadusi vaid siis, kui heaks arvab. «See on printsiibis sama, kui näiteks riigikohus leiaks, et inimene on ebaseaduslikult vangi pandud ja tuleb vabastada, kuid PPA keeldub riigikohtu otsust täitmast,» leidis Särgava.