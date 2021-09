Aab: riik ja Tallinn toetavad jalgpallihalli rajamist uude kohta

Minister märkis, et läbirääkimiste tulemusena näeb kompromisslahendus ette, et FC Levadia loobub algsest plaanist ehitada jalgpallihall Maarjamäele Kommunismiohvrite memoriaali vahetusse lähedusse. Memoriaali kõrval kinnistule Tuulenurga 1 ehitatakse ainult spordiklubi administratiivhoone.

«Oleme pidanud läbirääkimisi FC Levadia jalgpallihalli asukoha muutmise osas ning arutanud ka jalgpalliklubi taotlust seoses kahes asukohas ehitamisega kaasnevate täiendavate kuludega. Oleme jõudnud koalitsioonipartneriga kokkuleppele, et valitsusega panustada kompromisslahendusse,» ütles Aab. «Olen pöördunud Tallinna linnavalitsuse poole, et jõuda kokkuleppele jalgpallihalli uue asukoha osas. Tallinna linn on välja pakkunud, et jalgpallihalli jaoks sobiv kinnistu on olemas Lasnamäe linnaosas aadressil Martsa tänav 2. Usun, et lähipäevil selgub, kas meil õnnestub selle kinnistu kasutamise tingimused kokku leppida.»