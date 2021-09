Ida-Viru Keskhaigla juhiks sai Tarmo Tohver

SA Ida-Viru Keskhaigla nõukogu esimehe Valeri Korbi sõnul sai tegevjuhi valimisel määravaks Tarmo Tohveri senine juhtimiskogemus Ida-Viru keskhaiglas ning tema visioon haigla tuleviku kujundamisel. «Tarmo Tohver on osalenud haigla seniste pikaajaliste arenguplaanide koostamisel ning juhtinud edukalt mitmeid suuremahulisi arendusprojekte, mistõttu leidis nõukogu, et Tohver on sobivaim kandidaat haigla edasisel arendamisel,» kinnitas Korb.