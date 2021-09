Otse Eloga ⟩ Estonialt pääsenu: valitsused tegid kõik valesti

Estonia katastroofis venna kaotanud riigikogu liige Jürgen Ligi sõnas, et kui ta kuulis uudist Estonia hukust, oli ta kui puuga pähe saanud. «Järsku sain aru, mis laevaga on tegemist, et see on päris uudis... Olin just teel mandrile... Esimene asi – ütlesin naisele: «Kuulsid? Priit võib seal peal olla.» Juhtus, et oligi tema. Nelja lapse isa ja vanus 36 aastat,» meenutas Ligi.

Ta on pikalt olnud seisukohal, et Estonia lisauurimisi ei vaja. «Mind häirivad need uudised, sest need on väga tihti küünilised, väga tihti rumalad ja alati jõuab minu pühadustunne ja ka ratsionaalne mõistus ikkagi sinna, et laevahukul ei ole alternatiivseid põhjusi ja keegi midagi kinni ei mätsi,» ütles Ligi, lisades, et uurimine kedagi tagasi ei too ning hukkunutele tuleks anda rahu.