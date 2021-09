Väidetavalt leidub Estonia visiiril jälgi ülikõrgest kuumusest

Rootsi endine parlamendiliige Lars Ångström on aastaid seadnud Estonia huku rahvusvahelise uurimiskomisjoni raporti lõppjäreldusi kahtluse alla. Pildi Ångström koos eile tal pressikonverentsil kaasas olnud Estonia vööri mudeliga. FOTO: Mihkel Maripuu

Parvlaev Estonia vööri­visiiri metalldetaile uurinud Norra teadlane kinnitab, et neile on avaldanud ­mõju vähemalt 1200-kraadine kuumus, kuid katastroofi uut uurimist nõudva Rootsi survegrupi seisukohta, et kahjustusi sai põhjustada ainult plahvatus, ta ei kinnita.