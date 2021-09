GALERII ⟩ Päästjad nõuavad riigikogu ees suuremat palgatõusu

Ametiühingu teatel on valitsuse planeeritav palgatõus päästjate murede leevendamiseks ebapiisav: «Kõigist teenistujatest, kellele valitsus täna palgatõusu kavandab, on päästjad kõige halvemas seisus.»

«Eesti on täna intensiivse majanduskasvu faasis, millega kaasnevad kiire keskmise palga tõus ja tavalisest kõrgem inflatsioon – olukord, mis lööb kõige valusamalt just madalama palga teenijaid. Tänane karm reaalsus on, et teisi aidates oma eluga riskiv päästja saab palgapäeval kätte vaid veidi üle üheksasaja euro,» selgitab ühing teates.