Duo 7 ja Rus.Postimees alustavad venekeelsete uudistega

Postimehe venekeelse väljaande juhi Olesja Lagašina sõnul on see portaali videoformaadi loogiline arendus, kus juba praegu avaldatakse videoreportaaže ja -intervjuusid.

«Meie jaoks on oluline ka venekeelsete uudiste teleekraanile jõudmine ja hea meel on, et see nüüd koostöös telekanali Duo 7-ga teoks saab,» ütles Lagašina. «Usume, et see formaat meeldib ka meie püsiauditooriumile.»