Lõppenud lugu ja märterluse oreool: miks EKRE möödus Reformierakonnast?

«Sotsioloogid on seda juba pikka aega rääkinud: lugu, mis on mitukümmend aastat Eesti lugu olnud ning mida Reformierakond on jutustanud ja jutustab ka täna - igaüks on oma õnne sepp, igaüks vaatab, kuidas ise hakkama saab ja igaühel on võimalik rikkaks saada - see lugu ei tööta enam,» tõdes sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets.