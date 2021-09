Riigikogu infotunnis kõneldi õpetajate palkadest

Juske märkis küsimust sõnastades, et Eesti on riigina andnud õpetajatele lubaduse, et õpetajate keskmine palk peab moodustama riigi keskmisest 120 protsenti ning mullu jõuti 112 protsendini, kuigi juba siis oleks pidanud see eesmärk täidetud olema.

«Viieprotsendilise palgatõusuga on uuel aastal õpetajate keskmine palk alla riigi keskmise palga. Ehk sellest 120st protsendist oleme me järgmisel aastal valgusaastate kaugusel,» ütles Juske. Samuti soovis ta teada, mille arvelt tuleb järgmise aasta palgatõus.

Peaminister Kallas ütles vastuses, et kuna ministeerium leidis ümberkorraldusi tehes oma vahenditest täiendavalt raha, siis tõuseb õpetajate palk järgmisel aastal 5 protsendi asemel 7,3 protsenti, mis on peaministri sõnul samas suurusjärgus muude palkade tõusuga.

«Õpetajate keskmine palk tõuseb 1653 euroni, see kasv on 113 eurot, ja kui me räägime palga alammäärast, siis see tõuseb 1412 euroni. Ehk siis tõesti see palgakasv on ette nähtud ja neid pingutusi selle jaoks on tehtud, et õpetajaid vääriliselt tasustada,» märkis Kallas.

«Loomulikult on soov, et see palk oleks veelgi suurem. Ja õnneks kohalikud omavalitsused saavad ka üle 100 miljoni juurde uues eelarves,» lisas Kallas. Ta ütles, et paljud kohalikud omavalitsused kavatsevad anda oma omavalitsuste õpetajatele palgalisa, et nende palk veelgi tõuseks. «See on kindlasti meie ühine mure,» sõnas peaminister.

Palgatõusu vahendite kohta ütles Kallas, et Haridus‑ ja Teadusministeerium plaanib edasi lükata või ära jätta teatud investeeringuid n-ö betooni, majadesse, ja suunab selle raha investeeringuks inimestesse ehk õpetajatesse.

