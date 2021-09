Veel aasta alguses pärast valitsusvahetust kinnitas vastne ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (Reformierakond), et KOV-valimisteks on kindlasti mõtet viia lõpuni juba alustatud valimiste infosüsteemide põhjalik uuenduskuur ja valimiste küberturvalisuse kindlustamine. Sealhulgas terviklik riskiaudit, et valimiste usaldusväärsust veel kord kindlustada ja ka kõik hirmud ja kahtlused maha võtta.