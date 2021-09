Ebavõrdset kohtlemist tundvad kohtualused esitasid peaprokurör Andres Parmase kohta kuriteoteate

Mõistagi võib kuriteokaebust, milles teist isikut süüdistatakse kuriteos, Eestis uurimisasutusele või prokuratuurile esitada iga murelik isik; enamgi veel, seaduskuulekas kodanik on lausa kohustatud seda tegema. On siiski tähenduslik, et kõik kaebuse esitajad on Eesti ühiskonnaelus küllaltki tuntud tegijad, kes sattunud viimastel aastatel ise kohtu alla korruptsioonikahtlaste tegude eest ning mõnel juhul saanud süüdimõistva otsuse seoses sellesama karistusseadustiku (KarS) paragrahviga 300’, mis kriminaliseerib toimingupiirangu rikkumist suures ulatuses. Teine ühendav joon on veel: osa kuriteokaebusele allakirjutanuid esindab nende endi õigusvaidlustes Lextali advokaat Oliver Nääs.