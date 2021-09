Värk sõnas, et selline otsus ei tulnud talle üllatusena. «On avalikult teada, et olen ­erakonnas olnud teisitimõtleja. Mul on omad tõekspidamised ning ma ei hakka neid painutama ühegi partei ja veel vähem ­seederlaste järgi. Selle pärast sai ka Paides loodud sõpradega valimisliit Uus Paide,» selgitas ta.