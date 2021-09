GRAAFIKUD ⟩ Koroonapiirangud sõltuvad eelkõige Tallinna haiglate koormusest

Koroonaviirus ei taha alla anda – eile osutus positiivseks 747 ja üleeile 796 inimest – ning Lõuna-Eestist on see hakanud levima põhjapoolsetesse valdadesse, ohustades taas ka Ida-Virumaad. Terviseameti teatel ootavad täiendavad piirangud ees siis, kui Tallinna haiglad satuvad suurema koormuse alla.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul kaaluvad nad võimalusi, kuidas mitte jõuda novembris punasele tasemele haiglaravis. Viiruse pidurdamine eeldab keskendumist Tallinnale ja Harjumaale, kus nakatumine kasvab. «Nakatumine Harjumaal määrab haigestumist terves Eestis,» nentis Härma ja lisas, et asjakohased otsused peavad tuginema haiglaravi näitajatele, mis nakatumisarvude kasvust hoolimata on praegu veel prognoositust madalamal tasemel.

Seni pole Lõuna-Eesti koroonapuhang Harjumaale jõudnud, ent terviseamet näeb juba viiruse üle-eestilist levikut. Seega on ainult aja küsimus, millal nakatumine Tallinnas ja Harjumaal suurenema hakkab. Härma sõnul on kõige tähtsam, et ­viiruse ­levik ei läheks seal käest ära, sest sellel on kõige suurem mõju Eesti haiglasüsteemile.