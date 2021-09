Viis taotlejat ei saa Eesti kodakondsust

Valitsus arutab neljapäevasel istungil siseministeeriumi ettepanekut mitte anda Eesti kodakondsust inimesele, keda on kolmel korral karistatud kriminaalkorras ja kes on toime pannud 17 väärtegu, edastas valitsuse pressiesindaja. Tema karistatus on praeguseks kustunud. Kuigi kodakondsuse taotleja kuriteod on toime pandud pikka aega tagasi ja karistatuse kustumisest on möödunud neliteist aastat, on ta pärast kuritegude toimepanemist jätkanud süütegude sooritamist. Viieteistkümnel korral on ta rikkunud liiklusnõudeid, mis viitab süsteemsele käitumisele. Kuna pole alust arvata, et taotleja austab Eesti õiguskorda, teeb siseminister valitsusele ettepaneku keelduda talle kodakondsuse andmisest.