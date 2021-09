Mehhiko saatis lennukiga tagasi kodumaale 70 Haiti sisserändajat

Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador ärgitas kuu keskpaiku Ühendriike kiiretele tegudele, et lahendada mõlemat riiki mõjutava rändekriisi põhjused.

«Mehhiko ja Kesk-Ameerika riigid ootavad endiselt mitut miljardit dollarit arenguabi, mida Washington on lubanud võtmaks piirkonna inimestelt põhjus vaesuse eest põgeneda,» sõnas president.

«Anti lubadus, et nad investeerivad neli miljardit. Kaks miljardit Kesk-Ameerikasse ja kaks miljardit Mehhikosse. Midagi pole tulnud, mitte kui midagi,» ütles López Obrador.

Samas lisas ta, et USA president Joe Biden on probleemi lahendamisest «huvitatud» ning väljendas lootust, et majandusarengu ja julgeoleku osas jõutakse regionaalse leppeni.