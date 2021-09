EKRE taotleb kohtult koroonakorralduste tühistamist

EKRE fraktsiooni liikmete hinnangul on õigusvastane valitsuse korraldus 305, sest on vastuolus mitme põhiseaduse paragrahviga, samuti nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) ning korrakaitseseaduse erinevate sätetega.

«Astume selle sammu, sest näeme, et tänane valitsus on ületanud oma volitusi ja asunud valitsema suvaõigusega jõupositsioonilt. Valitsuse koroonapoliitika sõidab külma rahuga üle inimeste põhiõigustest, põhiseaduse printsiipidest, õigusriigi olulistest põhimõtetest. Kui me laseme sellel juhtuda, on neid õigusi pärast uuesti kehtima panna juba palju raskem,» ütles EKRE esimees Martin Helme.