Telia ja rahvusringhääling jõudsid ETV lisateenuste osas kokkuleppele

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose kinnitas, et algusest lõpuni seati esikohale televaatajate huvid ja resultaat kinnitab, et samast põhimõttest kantuna oli ka Telia valmis leidma ühise lahenduse.

Telia erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul on antud kokkuleppe puhul kõige olulisem see, et Telia klientide huvid on kaitstud ning Telia TV teenuse kasutajate jaoks midagi ei muutu. «Meie kliendid saavad kõiki ERRi telekanaleid jälgida neile juba harjumuspärases HD-kvaliteedis ning kuhugi ei kao ka kanalite järelevaatamise (salvestamise) võimalus,» kinnitas ta.