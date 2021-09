RIIGIEELARVE 2022. Uut lootust pakub valitsus enne riigikogu valimisi

Valitsus kiitis eile heaks 2022. aasta riigieelarve. Eelarve kulude maht on 13,64 ning tulude maht 13,13 miljardit eurot. Investeeringute maht on 716 miljonit eurot.

Kui tänavuseks eelarve puudujäägiks ennustatakse 1,9 miljardit eurot, siis 2022. aasta puudujääk peaks prognoosi järgi olema 510 miljonit eurot. See on oodatust kiirem puudujäägi vähenemine, tunnistasid võimupoliitikud.

Valitsus nimetab tuleva aasta eelarvet heade uudiste, uue lootuse ja koroonakriisi seljatamise eelarveks. Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) toonitas, et just hea majanduskasv on võimaldanud ka suurt eelarve puudujääki katta.