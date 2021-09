Tumedad numbrid: süvenevas vaimse tervise kriisis kasvab laste suitsiidsus

Oma kannatusi leevendada püüdes on Teele kõige rohkem tundnud puudust äratundmisest. «Mõistan, et kõigil on omad mured ja probleemid, aga kui ma olen kellegagi oma probleemi jaganud, siis on tihtilugu tunne, et rääkisin seda kõike ­asjata ja ma tegelikult ei saa temalt seda abi, mida mul päriselt vaja oleks. Saad ennast tühjaks rääkida, aga see on põhimõtteliselt ka kõik,» kõneles ta. «Sellises olukorras peaks pöörduma inimese poole, kes näeb probleemi taga rohkemat.»