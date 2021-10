Kristian Jaani relvaseadusest: räägime teatud kuritegude puhul eluaegsest relvaloa keelust

Jaani lisas, et relvaseaduses soovitakse täpsustada relvaloa andmisest keeldumise aluseid ja muuta relvaloa taotlusprotsess selgemaks ja efektiivsemaks.

Eelnõu eesmärk on anda tervise ja sobilikkuse kontrolli tegijatele rohkem infot, mille põhjal otsust teha. Perearst, kes annab välja kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi ja kinnitab sellega, et inimene on relvakandmiseks vaimselt ja füüsiliselt sobivas vormis, peab otsuse tegemiseks pääsema ligi inimese kõigile terviseandmetele.