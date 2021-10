Kelmid üritasid Tallinna elanikelt kätte saada üle 26 000 euro

29. septembril helistas Haaberstis elavale 39-aastasele mehele vene keelt kõnelev naine, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja teatas, et mehe kontolt taheti teha ebaseaduslik tehing. Mees avaldas helistajale oma isikukoodi ning kinnitas Smart-ID vahendusel tehingud. Hiljem avastas kannatanu, et tema kontolt on kadunud 3000 eurot.