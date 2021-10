Tagadil toimub pühapäeval Baltikumi suurim vanatehnikalaat

«Algselt Romupäeva nime all peetud Tagadi Restauraatorite päevale on unicmotolased kogunenud juba alates aastast 1995, kuigi nüüd viimastel aastatel on kahjuks laat seoses maailmas toimuvaga ära jäänud. See-eest leiab järgmise aasta kevadel meie üritus aset juba 50. korda,» ütles laata korraldava Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto juhatuse liige Andrus Lüüding.

Traditsiooniliselt on kevadine ehk mai esimesel pühapäeval peetav Tagadi Restauraatorite päev vanamootorratturite jaoks hooaja algusüritus ning oktoobri esimesel pühapäeval toimuva sündmusega tähistatakse hooaja lõpetamist. Oodatud on kõik, keda huvitab Eesti vanatehnikaajalugu ning kes tegelevad vanatehnika kogumise ja restaureerimisega. Seekord toimub laat pühapäeval, 3. oktoobril algusega kell 8, sissepääs kauplemisplatsile maksab 5 eurot.

Restauraatorite päevast on saanud Unic-Moto ajalugu ning pidevalt mõeldakse, kuid laadakorraldamist arendada, et see traditsioon ei kaoks. Selleks renditakse kohalikelt müügiplatsi ja parklapinda, lastakse paigaldada Tagadi külla liikluse sujuvamaks voolamiseks ajutisi liiklusmärke ja suunaviitasid ning müügikohtade broneerimine toimub mugavalt internetipõhiselt. Laadapäeval on platsil avatud Unic-Moto infotelk, kust saab teavet klubi tegevuse kohta ning on alati avatud ka pisike klubiliikmete mootorrattanäitus, kus seekord on esindatud näiteks Ural M-62T, K750 ning tänavu 120. sünnipäeva tähistavad Royal Enfieldi uunikumtsiklid.

Eesti vanim ja suurim motoklubi tähistab tänavu 45. sünnipäeva

«Kuigi oleme enamasti tuntud Restauraatorite päeva järgi, pole see sugugi meie klubi põhitegevus,» ütles Lüüding. «Unic-Moto eesmärgiks on ühendada vanamootorrattahuvilisi ning vanatehnika säilitamine Eestis asjahuviliste individuaalse ja ühendatud tegevuse kaudu. Korraldame suviti vanamootorrataste kokkutulekut, kus esitletakse aasta jooksul valminud uunikume, jagatakse auhindu kõige paremini restaureeritud tsiklitele, sõidetakse koos paraadil ja tutvutatakse avalikel näitustel vanu mootorrattaid. Detsembris toimub jõulupidu, kus iga liige saab kingiks Unic-Moto kalendri ja alates 1994. aastast väljaantava klubisisese ajakirja Tempo.»

Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto ajalugu ulatub aastasse 1976, mil loodi ENSV Ühing Autom juurde veo- ja sõiduauto-, velo- ning mootorrattasektsioonideks jagunenud vanatehnikaklubi Unic. 1994. aastal otsustasid mootorratturid reorganiseerida motosektsiooni iseseisvaks motoklubiks.