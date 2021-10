«Eesti rahvas koosneb ainult ekstreemsetest individualistidest! Rohkem individualistlikku rahvast on raske ette kujutadagi!»

«1987. aastal tuli Saksamaale üks noortevahetuse grupp Nõukaliidust ja kuna mina õppisin koolis vene keelt, pandi mind nendega kontakti. Arvati ju, et tulevad venelased. Aga tuli välja, et nad on hoopis eestlased ja et Eesti on üks Nõukaliidu osariik.