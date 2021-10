Riigipiir on nõrkadele ⟩ Iraagi illegaal jõudis Bagdadist Valgevene kaudu Tallinnasse vaid viie päevaga

Politseinik palus juhil avada pagasiruumi luugi. Juht vaidles vastu ja üritas selgitada, et ta ei saa luuki avada, kuna sellele on kinnitatud jalgratas ja selle eemaldamine võtab väga palju aega. Politseinik ei hakanud vaidlema ja käskis mehel lasta alla auto tagumised seljatoed. «Pagasruumi kontrollides tõstsin teki ja märkasin selle all musti juukseid. Sain kohe aru, et tegu võib olla võimaliku illegaaliga,» selgitas Mihkel hiljem ettekandes.