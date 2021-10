OTSE ⟩ Konverents Valgevene tulevikust

Konverentsi fookuses on olukord Valgevenes ning kuidas tõhusamalt koordineerida protestiliikumisi ja üleminekut demokraatiale järgmistel aastatel. Korraldajad rõhutavad, et protsetiliikumine on näidanud Valgevene kodanikuühiskonna tõsiseltvõetavust, aktiivsust ja küpsust. Samas peetakse silmas ka Venemaa mõjufakori tulevikku Valgevenes.