Hiiumaa väiketootjad avavad pealinnas ajutise esinduse

Tänavu ollakse pealinnas avatud lausa kaks kuud ning Hiiumaa maitsed ja käsitöö on esindatud suuremalt kui kunagi varem. Kohal on üle 20 Hiiumaa väiketootja ja valikus on ligi 300 erinevat kaubaartiklit.

Kuna tänavune aasta puu on kadakas ja kuna Hiiumaal kadakat väga armastatakse, siis on kadakas ka Hiiumaa saatkonnas aukohal. Kadakat leiab väga paljudest toodetest, mis saatkonna riiulitele välja pandud on, seda on dzinnis, kadakaräimedes, küünaldes, samuti on väljas kadakamarjad, kadaka vedelseep, kadakane mokamääre, kadaka-mündi marmelaad ja kadaka-mündi limonaad, erinevad maitsesoolad kadakaga, kadaka-porgandi leib ja palju muud.

Teist aastat juhib Hiiumaa saatkonna tegevust Tallinnas MTÜ Hiiumaine Toit juhatuse liige Anne-Ly Torstensson. «Meid on seni Tallinnas väga hästi vastuvõetud ja selle üle on ainult hea meel. Saime sellest ka julgust ja nii olemegi tänavu avatud lausa kaks kuud,» ütles Torstensson. «Tegemist on Hiiumaa väiketootjatele ainulaadse võimalusega Tallinnas oma toodangut tutvustada,» lisas ta.