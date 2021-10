Piritalased soovivad Rüütli muuseumi ja uuendatud rannapromenaadi

Võrreldes eelmise aastaga saadeti kaasavale eelarvele tänavu ettepanekuid rohkem ja Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul võib ideekorjega rahul olla. Esitatud ideede seas on näiteks kaev joogivee võtuks Pirita kergliiklustee äärde, uue korvpalliplatsi ehitamine, Merivälja turu arendamine, valgusteraapiaga haljaku rajamine, avalik paadislipp Meriväljale, jooksuplatsid koertele ja öötransport. Kaks ettepanekut tehti Pirita majandusgümnaasiumi õuealale koolipargi rajamiseks.

«Kõige rohkem paelub piritalasi Pirita rand, mille kohta on esitatud mitu ideed. Oodatakse kogu rannapromenaadi uuendamist. Esitatud on ka ettepanekud, et Pirita randa panna hoiukapid ja pingid aasta ringi,» ütles Liinat.