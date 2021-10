Tallinna Loomaaia skulptuuride väljakul avatakse pühvliskulptuur

«Vabaduse väljakul toimus Hiina kalendri järgi kuke aasta avamispidu, mille käigus vormis skulptor Tauno Kangro piduliste silme all uhke kuke kuju. Valminud kuju meeldis linlastele nii väga, et otsustasime seejärel skulptuuri pronksi valada,» rääkis abilinnapea. «Tänaseks on nii kukeskulptuur kui ka järgnevate koera-, sea-, ja rotiaastate puhul valminud kujud leidnud sobiva koha Tallinna loomaaias, kuhu on kujunemas väga tore loomaskulptuuride väljak,» sõnas Vadim Belobrovtsev.