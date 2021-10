Kristina Kallas ei pea võimalikuks Eesti 200 ja EKRE koostööd, ent raadiosaates pidas

Tema sõnul on see Eesti, millist EKRE soovib vaesem, kurjem, mahajäänum ja üksi. «Ma ei pea võimalikuks seda, kui EKRE Narvas hakkab nõudma LGBT vaba tsooni loomist linnas, et me läheksime nendega koostööd tegema. Ma ei pea võimalikuks seda, et me rahvusvahelisi tudengeid Eestisse ei luba või hakkame läbi viima referendumeid vähemuste õiguste üle,» põhjendas Kallas.

«Poliitikaguru küsimusele, kas me oleme valmis koostööks Keskerakonnaga Tallinnas on vastus, et me ei välista kellegagi koostööd, kes on valmis põhimõttelisteks muutusteks,» lisas Eesti 200 esimees.

Kui nüüd Kallas loetles üle, millised on need põhjused, miks Eesti 200 välistab koostööd EKREga, siis reedel tõi ta välja EKREga ühe ühisosa.

Kuku raadio saade «Poliitikaguru» jätkas 1. oktoobril kohalike valimiste eel vestlusi erakondade tegevpoliitikutega. Stuudios oli Eesti 200 Tartu linnapeakandidaat Kristina Kallas, kellega räägiti nii Tartu kui Tallinna valimistest, EKRE kõrgest reitingust ja riigieelarvest.

Küsimusele, kas Eesti 200 on valmis Tallinnas valimised võitva Keskerakonnaga koalitsiooni minema, Kallas esimese hooga vastama ei hakanudki. Ta ütles, et tal on raske Tallinna eest sõna võtta, kuna ta ise Tallinnas otsuseid ei tee. Omavahel on aga juttu olnud sellest, et Eesti 200 ei välista Tallinnas nii nagu ka Tartus ja Narvas koostööd kellegagi.

«Kõik, kes on valmis muutusi ellu viima, kõigiga oleme nõus kohalikul tasandil koostööd tegema. Kusjuures selle hulka käib ka EKRE,» sõnas Kallas. «Sellepärast et teatud muutused, mida ma taotleme, on meil ka EKREga ühised. Kohalikul tasandil maailmavaateliselt võivad muidugi probleemid tekkida ja peame EKREga koostöös olema ettevaatlikud, ma olen sellega nõus, et see võib minna nihu, aga ma täna ei välistaks mitte kedagi.»