Kuku raadio saade «Poliitikaguru» jätkas kohalike valimiste eel vestlusi erakondade tegevpoliitikutega. Stuudios oli Eesti 200 Tartu linnapeakandidaat Kristina Kallas, kellega räägiti nii Tartu kui Tallinna valimistest, EKRE kõrgest reitingust ja riigieelarvest.

Kallas selgitas, et mõne tuntuma Eesti 200-s tegutseva inimese asemel valisid nad Tallinna linnapeakandidaadiks ettevõtja Marek Reinaasi, sest Reinaas ise elab Tallinnas. Ta võrdles, et tema ise saab kandideerida ainult Tartus ja Lauri Hussar Viimsis, sest Eesti 200 ei taha teha poliitturismi, kus populaarseid poliitikuid pannakse kandideerima linnades või valdades, kus nad ise ei elagi.

«Tallinna asju peavad ajama Tallinna inimesed, kellel on oma nahk turul,» ütles Kallas.

Tema sõnul võib neil poliittehnoloogiliselt olla kasulikum üle osta vanu poliitikuid teistest erakondadest, aga Eesti 200 strateegia on algusest peale olnud uute nägude ja toomine poliitikasse. Kallas selgitas, et tänaste pikaaegsete poliitikute isiklik karjäär sõltub sellest, millise valimistulemuse nad toovad.

«Seetõttu pole küsimus muutuse toomises, vaid isiklikus kasus, mis domineerib,» kirjeldas Kallas. «Me oleme tahtnud seda vältida, sest me näeme, et see võib selle organisatsiooni, mida me erakonnana oleme üles ehitanud, viia sinna suunda, kuhu võib-olla läksid Res Publica või Vabaerakond. Ehk siis ta läheb sellise sihitu karjääripoliitikute rapsimise nahka.»

Küsimusele, kas Eesti 200 on valmis Tallinnas valimised võitva Keskerakonnaga koalitsiooni minema, Kallas esimese hooga vastama ei hakanudki. Ta ütles, et tal on raske Tallinna eest sõna võtta, kuna ta ise Tallinnas otsuseid ei tee. Omavahel on aga juttu olnud sellest, et Eesti 200 ei välista Tallinnas nii nagu ka Tartus ja Narvas koostööd kellegagi.

«Kõik, kes on valmis muutusi ellu viima, kõigiga oleme nõus kohalikul tasandil koostööd tegema. Kusjuures selle hulka käib ka EKRE,» sõnas Kallas. «Sellepärast et teatud muutused, mida ma taotleme, on meil ka EKREga ühised. Kohalikul tasandil maailmavaateliselt võivad muidugi probleemid tekkida ja peame EKREga koostöös olema ettevaatlikud, ma olen sellega nõus, et see võib minna nihu, aga ma täna ei välistaks mitte kedagi.»