Keskkonnaamet: kontrolli jahidokumentide kehtivust enne jahile minekut

Jahiluba võib jahimehel olla samuti elektrooniline ehk JAHIS-e andmebaasis väljastatud või paberkujul. Suuruluki jahilube saab JAHIS-e andmebaasist kahesuguseid: elektroonilisi, mille puhul luba on andmebaasis ja küttimistulemuse märkimine käib JAHIS-e äpi kaudu. Teine võimalus on kasutada JAHIS-es loodud ja paberile trükitud jahilube, mis peavad jahipidamisel kaasas olema. Lisaks on osades jahiseltsides kasutusel traditsioonilised paberload, seega on sel sügisel korraga kasutusel kolm jahilubade süsteemi. Nii paberjahilubade kui elektrooniliste lubade puhul kehtib sama põhimõte, et küttimistulemus peab olema loale märgitud enne looma liigutamist laskmispaigast.