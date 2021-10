Viljandi Jakobsoni kool saab kunstmuruga kaetud võrkpalliplatsi

Sel nädalal avasid linnavalitsuse ametnikud ainsa tehtud pakkumise ja selgus, et osaühing Kaevaiser on valmis väljaku ehitama 11 994 euro eest. Sama ettevõte tegi aasta tagasi samasuguse väljaku Kesklinna kooli juurde ning selle tööga jäi linnavalitsus igati rahule. Tõsi, toona maksis platsi ehitus umbes 8000 eurot ehk kolmandiku võrra nüüdsest vähem.

Nii Jakobsoni kui Kesklinna kooli võrkpalliväljaku rajamine kerkis päevakorda seetõttu, et need ideed osutusid Eesti võrkpalliliidu korraldatud palliplatside korrastamise konkursi võitjateks. See tähendab, et spordiliit annab linnale postid, võrgu, palli ja vajaliku materjali piiride mahamärkimiseks, plats tuleb aga võitjal endal valmis seada.