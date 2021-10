Sikkut uuesti digiarengu asekantslerikohale ei kandideeri

«Mina uueks ametiajaks digiarengu asekantsleriks ehk riigi IT-juhina jätkamiseks ei kandideeri. Tulin 5 aastat tagasi eeskätt üheks ametiajaks, sest olen alati arvanud, et digiarengu kiirelt muutuvas valdkonnas on mõistlik juhtidel vahetuda piisavalt tihedalt – et oleks värsket vaadet ja ärategemise hoogu,» selgitas Siim Sikkut sotsiaalmeedias, miks ta uuesti ei kandideeri.

Tiimidega on suudetud nende aastate jooksul palju ära teha - ühelt poolt digiriigi kestlikkust, riiklikku küberturvalisust ja sideühendusi kindlustada ning teisalt uusi arenguhüppeid käivitada. «Olgu näiteks riigi IT baasrahastuse või IT alusteenuste korralduse reformid, sündmusteenuste väljaarendamine ja tehisintellekti kasutuselevõtu käivitamine digiriigis (sh #bürokratt), küberturvalisuse kesksete võimete ülevaatus ja kriisidega toimetuleku tagamine, ja muudki,» kirjeldas Sikkut.

«Nende elluviimine ja e-Eesti järgmisse järku viimine on põnev proovikivi ja võimalus järgmisele juhile, sest see amet on kogu maailma üks vägevamaid töökohti,» lisas Sikkut.